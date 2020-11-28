Yücel İldiz: Kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz

TFF 1. Lig’in 11. hafta maçında Altay, sahasında Bursaspor’u 3-1 mağlup etti. Altay’a galibiyeti getiren golleri Ziya Alkurt ve Paixao (2) kaydetti. Bursaspor’un tek golü 20. dakikada Kerem Şen’den geldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yücel İldiz karşılaşmayı değerlendirdi.

"Kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, koronavirüs yakalanan ve yoğum bakıma alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a geçmiş olsun dileyerek sözlerine başladı. İldiz, “İnşallah değerli kardeşim Yılmaz Vural’dan iyi haberler alırız. Milli takım arasını iyi değerlendirdik. Geçen hafta kazandık, bu hafta da kazanmak zorundaydık. Bursaspor genç ve enerjik bir takım, iyi mücadele ettiler. Beklenmedik bir gol yedik ve devrenin sonuna doğru beraberliği yakaladık. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle net bir skorla kazandık. Son 15-16 günde 5 tane maç oynayacağız, kadromuzu ona göre kullanmak durumundaydık. Bugünü kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Bursaspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah Yılmaz Vural’dan iyi haberler alırız. O her şeyin önünde, şu an ne maçı düşünüyorum ne puanı düşünüyorum” diye konuştu.



