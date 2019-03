Yücel İldiz: 'İnşallah hep birlikte mutlu sona ulaşacağız'

THorozların sesi baharla birlikte daha gür çıkıyor. Gerçekten Yücel İldiz geldikten sonra müthiş bir ivme yakalayan Denizlispor’da kent tamamen Süper Lig’e kilitlenmiş durumda.

Geçmişte çok başarılı sezonlar yaşayan ve aldıkları flaş sonuçlarla Süper Lig’e damgasını vuran kentte 7’den 70’e herkes başarıya susamış. İşte bu başarılı gidişin baş mimarı Yücel İldiz ile Elazığ deplasmanından dönüşte sohbet ettik.

Tecrübeli teknik adam, “Evet herkes bizi favori gösterse de önümüzde 10 maç var. Avantajlıyız, takımıma, oyuncularıma güveniyorum. Ama bu lig acımasız bir lig ve her an her türlü sürprize gebe. O nedenle disiplini bozmadan temkinli davranıp en az hata ile ipi göğüslemek istiyoruz” dedi ve ekledi:

‘Garantilemedikçe...’

“Matematiksel olarak garantilemedikçe asla ‘Bu iş bitti’ demem. Ama şu bir gerçek ki içerideki maçlarımızı kazanırsak 65 puan yaparız, bu da bizi Süper Lig’e taşır. Genelde fikstür olarak üst sıralardaki takımlarla oynamış olmamız bir artı. Artık bundan sonra sadece biz değil, bir bütün olarak ayağa kalkıp başarıyı yakalamalıyız. Futbolcularım ellerinden geleni yapıyorlar, yapmaya devam edecekler. Yönetim de şimdiye kadar yaptığı gibi vecibelerini yerine eksiksiz getirdiği takdirde işimizin daha da kolay olacağını düşünüyorum. Bu hafta Ümraniye gibi bu ligin önemli bir ekibini evimizde ağırlayacağız. Eğer bu maçı da kayıpsız geçersek rakiplerin de zorlu maçları olduğu bir haftada zirvede daha da rahatlarız.”

‘Hep destek tam destek’

“Burdan Denizli gibi kapalı gişe oynayan bir takımın teknik direktörü olarak taraftarımızdan sonuç ne olursa olsun 90 dakika hep destek, tam destek istiyorum. Bizim görevimiz onları mutlu etmek, inşallah hep birlikte mutlu sona ulaşacağız.”

Tunç Kayacı | FANATİK ÖZEL