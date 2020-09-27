TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay, Eskişehirspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Altay'a galibiyeti getiren golleri 29, 33, 45 ve 48. dakikalarda Paixao, 35. dakikada Erhan Çelenk ve 68. dakikada Kappel kaydetti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçı değerlendirdi.

Yücel İldiz "Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağız"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, ligin ilk haftasında Samsunspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçı ve ikinci haftasında İstanbulspor'a 2-1 yenildikleri maçı hatırlatarak, "Bu skorlar oyuncularımızda ve camiamızda hayal kırıklığı oluşturdu. 17-18 tane yeni oyuncumuz var, çok yeni bir takımız. Bu nedenle Eskişehirspor maçına son derece konsantre çıkmak zorundaydık. Eskişehirspor genç bir takım ve direndiği zaman sonuna kadar bunu götürebiliyor. Bugün golleri erken bulduk ve maçın sonuna kadar disiplinli oynayınca farklı bir skor oluştu. Bizim adımıza bir başlangıç oldu. Eskişehirspor zor durumda. İnşallah camia tekrardan ayağa kalkar. Eskişehirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bizim daha kat edecek çok yolumuz var. Beni sevindiren nokta ise oyuncularımın oyun disiplininden kopmaması oldu. Bu davranış önümüzdeki maçlar adına önemliydi. Kadro yapılanması kolay değil. Kontenjan soruna var, çok yabancı oyuncumuz var. Bütün bunların planlamasını yapmak kolay değil. İnşallah birkaç hafta sonra beklediğimiz Altay'ı daha iyi oyunla ve daha iyi skorla göreceğimizi düşünüyorum. Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Bugün bizim adımıza en önemli şey 3 puandı. Disiplin içerisinde olumlu bir oyunla 3 puan almak güzeldi. Hayırlı olsun" dedi.



