Yücel İldiz: Emenike’yi kim istemez?

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Emmanuel Emenike’nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili, "Emenike’yle birkaç gün önce görüştüm. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.

25 Aralık 2018, Salı 19:29
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Yücel İldiz: Emenike’yi kim istemez?

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Denizlispor’da ilk devrenin tamamlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Yücel İldiz, katıldığı bir radyo programında, Emmanuel Emenike’nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbehçeli eski forvet ve daha önce Kardemir Karabükspor’da çalıştığı eski öğrencisi Emenike hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, Nijeryalı futbolcu ile birkaç gün önce görüştüğünü belirterek, "Emenike’yle birkaç gün önce görüştüm. Kendisi devamlı görüştüğüm bir futbolcu. Fakat Emenike’nin aldığı ücretler belli. Emenike’nin ismi Çin kulüpleriyle de anılıyor. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi. 

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