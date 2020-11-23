Yücel İldiz: Bu maçta kazanmak çok önemliydi

TFF 1. Lig’in 10 haftasında deplasmanda Menemenspor’a konuk olan Altay, rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, zorlu bir dönemden çıktıklarını ifade ederek, “Bu Covid-19 illetinden en fazla etkilenen kulüplerin başında geliyoruz. Bu dönem bize 2 maça mal oldu. Milli arayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Bunu yaptık çok, iyi değerlendirdik. Her iki takımında iyi başlaması gerekiyordu. İyi oynayıp kazanmak istiyorduk. İlk 10 dakika iyi başladık ama beklemedik bir gol yiyince rakibimiz daha iyi oynadı. İkinci yarı sakin davrandık, normal oyunumuza döndük. Uzatma dakikalarında zorlandık ama bu maçta kazanmak çok önemliydi” dedi.

Bu maçı kayıpsız geçmenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden İldiz, “Puan cetveline bakmıyoruz. Eksik maçlarımızı tamamlayıp önümüze bakmak istiyoruz. Altay camiası merak etmesin, sezon sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız” diye konuştu.

Ali Gözeten / İZMİR (İHA) -