Yücel İldiz: Bu maçlar kilometre taşı gibidir

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden Altay’ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Bu ligde iddialı olmak istiyorsanız bu maçlar kilometre taşı gibidir." dedi. İldiz, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, rakipleri Adana Demirspor’un çok ciddi yatırım yatırım yapmış bir ekip olduğunu söyledi.

Sezon başından beri uygulamaya çalıştıkları bir oyun sistemi olduğunu ve oyun disiplinlerini geliştirmeye çalıştırdıklarını kaydeden İldiz, şöyle konuştu:

"Son 2 haftada oyunumuz belirgin bir şekilde düzelmişti. Bu ligde iddialı olmak istiyorsanız bu maçlar kilometre taşı gibidir. Önümüzün açılması açısından kazanmamız gerekiyordu. Önemli bir müsabakayı döndük diye düşünüyorum ama ligin henüz başındayız. İyi bir yoldayız. 1 haftada oynayacağımız 3 maçın ilkini kazandık ama şimdi önümüzde 2 maç var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız."