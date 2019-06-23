Yozgat’ta yaz tatiline giren öğrenciler, futbol oynamak için mahallede bulunan boş arsayı büyüklerinin de yardımıyla temizleyip yeniden dizayn etmeyi başardı.

Taşlardan kale yapan çocuklar, sert araziye düşmemek için de etraftan topladıkları halı ve kilimleri yere serdi.

O gençlerden biri olan Arda Açıkgöz de yetkililerden kendileri için bir halı saha yapılmasını rica ederek şu ifadeleri kullandı: “Belediye park yapmadı, biz de kendimize futbol sahası yaptık. Yağmur yağarsa halıları topluyor, yağmur kesilince tekrar seriyoruz. Belediyeden, burayı halı saha yapmasını istiyoruz.”

Mahalle sakinleri de çocuklarının gözlerin önünde bulunmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da çocukların çağrısına kayıtsız kalmadı ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sizin halı sahanız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkânlarla size bir saha yapacağız çocuklar.. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız" dedi.



