Yovel Zoosman: Bizim için çok zor bir maç olacak

Turkish Airlines EuroLeague'de 21. hafta erteleme maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek. ALBA Berlin'in önemli isimlerinde Yovel Zoosman, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğini belirten Zoosman, "Fenerbahçe'nin çok dengeli bir kadrosu var. Her oyuncu her an büyük bir maç çıkarabilir. Bizim için çok zor bir maç olacak ama şu an için mevcut şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Güçlü yönlerimize odaklanmaya ve mümkün olduğunca fiziksel oynamaya çalışacağız. Ana hedefimiz karakter göstermek ve bir takım halinde gelişmeye devam etmek" dedi.