Sosyal medya fenomenleri ve telifle çalışanlara kanun değişikliğiyle vergi zorunluluğu geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, YouTube üzerinden yayın yapıp kazanç sağlayan, senaryo yazan, kitap yazanlar 500 bin TL’nin üzerinde gelir elde ediyorlarsa Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi gereğince artık ticari kazanç olarak vergilendirilecekler.

Yani, bu işle uğraşanlar defter tutacak, fatura kesecek, yıllık beyanname verecek, her ay KDV ve muhtasar beyanname vermek zorunda kalacaklar.

500 BİN TL ÜZERİNE

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Erhan Çağşırlı, YouTuber’ların önceden beri vergi mükellefi olmalarına dair kanun bulunduğunu ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde telif kazançlarının istisna tutulduğunu anımsattı.

Çağşırlı, “Bu madde yanlış yorumlanıyordu. Yeni değişiklikle 37. madde açıklayıcı oldu. Telif kazançları 500 bin TL’yi geçenler normal gelir vergisi mükellefi olacak. Tüccar gibi gelir defteri tutacak, fatura ve fiş düzenleyecek. Bu sadece YouTuber’ları değil bütün telif kazancı sağlayanları kapsıyor. Yönetmen, sinemacı, senaryo yazarı, şair, yazar gibi telifle çalışanlar buna dahil. Önceden bunlar kapsam dışındaydı. Telifli kazançlara sınır getirildi. 500 bin TL’den fazla kazananlar mükellef oldu. Önceden 1 milyon TL de kazansanız telif sayılıyordu” diye konuştu.

Sosyal medya fenomenlerinin önceden beri vergiye tabi olduğunu aktaran Çağşırlı, “Maliye’nin görüşü ilk YouTuber’lık ortaya çıktığından beri ticari kazanç olduğu yönündeydi. Kanunen de destekleniyordu. Ancak inceleme ve denetim azdı. Şimdi Maliye incelemeleri artırdı. Hatta geriye dönük de vergi alınıyor. 2016, 2017 ve 2018 kazançları da denetime tabi tutuluyor” dedi.

Çağşırlı, Türkiye’de vergiye tabi 1000 civarı YouTuber olduğunu tahmin ettiklerini dile getirerek, ayda 10 bin TL de, 1 milyon TL de kazanan bulunduğunu ancak ortalama kazancın 100 bin TL olduğunu kaydetti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık da, yeni düzenlemelerin sosyal medya fenomenlerininin aracı ağlarla çalışmasını zorunlu hale getireceğini belirterek, şunları söyledi:

“Google’ın, YouTube’un partneri olan firmalarla çalışmak zorunda kalacaklar. Çok kanallı ağlar yeni dönemde popüler hale gelecek. Çok kanallı ağlar yani networkler kitle geliştirme, içerik programlama, içerik üretici ortak çalışmaları, dijital hak yönetimi, para kazanma veya satış gibi alanlarda hizmet sunmak için birden fazla YouTube kanalıyla ortaklık kuran üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları.

Türkiye’de YouTuber’lar yaklaşık 1 milyon izlenmeye ortalama 4.000-40.000 dolar arasında gelir elde edebiliyor. 18 yaş altında olmak vergi ödemeye engel değil. Gelir İdaresi’ne bağlı vergi daireleri Google İrlanda’dan gelen hesap akışını takip edebiliyor.”

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, Türkiye’de bundan önce pek çok YouTuber’ın serbest yani ‘freelance’ çalışma yolunu seçtiğini ancak bu yasadan sonra hepsinin şirket kurarak mali müşavire bağlı çalışmak zorunda kalacağını kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Viral reklam yöntemi çok kullanılıyordu. Bir videoda ayrıntı olarak paylaşılan bir şeyin reklam olup olmadığını anlamak zor oluyordu. Yeni dönemde bu da ortaya çıkacak.

Viral reklamlar, reklam olduğunu hissettirmeden doğal olarak yapılan reklam türü. Kayıtdışı da böylece önlenmiş olacak.

YouTube’da 100 bin abone ve aylık milyonlarca izlenme varsa kazanç 40-50 bin TL’yi buluyor. Türkiye’de iyi bir YouTuber’ın aylık kazancı 100-500 bin TL arasında. 500 bin TL’lik kazancı geçen 10’dan fazla kişi vardır. Bin abone ve 4 bin izlemeyi geçince YouTube size ödeme çeki gönderiyor. Bunlar da artık yeni dönemde Maliye’nin takibinde olacak. Yeni kanunla herkesin kazancı kayıt altına alınıp vergilendirilecek.”