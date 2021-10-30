Oyun piyasasının her geçen yıl çeşitlenerek büyümesi, belki de en çok YouTube üzerinden paylaşılan içeriklerle kendini belli ediyor. Bu yıl oyun ve oyunla ilgili içeriklerin toplamda 800 milyardan fazla izlenme sayısı olduğunu, 90 milyon saat canlı yayın görüntülendiğini ve 250 milyondan fazla paylaşım yapıldığını açıklayan YouTube, yakın gelecekte bu alanda kendini geliştirmek için yeni adımlar atacağını duyurdu.

YouTube’un oyun içeriklerinden sorumlu olan Ryan Wyatt, “YouTube Gaming olarak platformda bu alanda içerik üreten kullanıcıların oyun geliştiricileri için gelecek 5 yılda hiç olmadığı kadar önemli bir hale geleceğinin farkındayız.” açıklamasında bulundu.

Dr Lupo ve TimTheTatMan gibi oyun içeriği yaratan YouTuberları desteklemek için yatırımlarda bulunacaklarını açıklayan Wyatt, espor etkinliklerine de destek olacaklarını belirtti. Minecraft Championships Pride 2021 gibi etkinliklere destek olmanın yanı sıra 100 milyon dolar değerindeki YouTube Shorts Fonlarını da devam ettirme niyetinde olduklarını ifade etti. Wyatt, bu yönde atılan adımlarla platformun oyun alanında daha da büyüme kaydedeceğini planladıklarını söyledi.

Bunlara ek olarak YouTube’a eklenecek yeni araçlarla başta ‘canlı’ içeriklerin daha fazla kullanıcıya ulaşması, içerikler üzerinden para kazanma yollarını arttırılması ve sohbet özelliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bilindiği üzere Twitch, YouTube’un bu alanda en büyük rakiplerinden birisi. Fakat Dr Lupo ve TimTheTatMan gibi ünlü Twitch yayıncılarının YouTube’a dahil olmasıyla birlikte platforma eklenecek yeni araçlarla YouTube daha fazla kullanıcıyı kendisine çekmeyi başarabilir.

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