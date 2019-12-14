Mekanın Sahibi'nin yayınlanmasından sonra milyonlarca kişiye ulaşan Norm Ender daha önce Spotify'da aynı sorunu yaşamıştı.

Instagram hesabından duyurmuştu

Şarkısı Spotify'dan kaldırılan Norm Ender yeniden geri geldiğini Instagram hesabından duyurmuştu. Şimdi ise Norm Ender'in yine aynı şarkısı Youtube'dan kaldırıldı.

Bu durum hakkında yapılan yorumlar arasında şarkının tekrar bir telif ile karşı karşıya kaldığı söylentisi yer alıyor.

'Diss atıyorum telif atıyorlar, telif atsam diss atabilirler mi acaba?'

Norm Ender, Youtube üzerinden şarkısının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Diss atıyorum telif atıyorlar, telif atsam diss atabilirler mi acaba?" ifadelerini kullandı.