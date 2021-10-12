Youssoupha Fall: Bizim için heyecan verici bir maç
Turkish Airlines EuroLeague'in 3. hafta maçında sahasında temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek Fransız ekibi LDLC ASVEL'in yıldızlarından Youssoupha Fall, kendileri adına heyecan verici bir maç oynayacaklarını belirtti.
Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü hafta maçında Fransız ekibi LDLC ASVEL, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesi ASVEL'in yıldızlarından Youssoupha Fall, açıklamalarda bulundu.
Kendileri adına heyecan verici bir karşılaşma olacağını belirten Fall, "Bizim için gerçek bir baskı oluşturmayan oldukça heyecan verici bir karşılaşma. EuroLeague şampiyonuyla, EuroLeague'in en iyi guardlarıyla karşılaşacağız. Açıkçası kolay olmayacak ama bizim kaybedecek bir şeyimiz yok" dedi.