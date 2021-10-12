Youssoupha Fall: Bizim için heyecan verici bir maç

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü hafta maçında Fransız ekibi LDLC ASVEL, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesi ASVEL'in yıldızlarından Youssoupha Fall, açıklamalarda bulundu.

Kendileri adına heyecan verici bir karşılaşma olacağını belirten Fall, "Bizim için gerçek bir baskı oluşturmayan oldukça heyecan verici bir karşılaşma. EuroLeague şampiyonuyla, EuroLeague'in en iyi guardlarıyla karşılaşacağız. Açıkçası kolay olmayacak ama bizim kaybedecek bir şeyimiz yok" dedi.