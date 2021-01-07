Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve geçtiğimiz ay Anderlecht'in resmi teklif yaptığı Youssouf Ndayishimiye Galatasaray'dan sürpriz transfer teklifi geldi. Galatasaraylı yetkililer, Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için Yeni Malatyasporlu idareciler ile görüşme yaptı ve sözlü tekliflerini iletti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Malatyaspor'a transfer olan Ndayishimiye'nin 300 euro kazanmıştı. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında giren oyuncu, sezon biter bitmez zam almıştı. Malatya'da sezon öncesinde ücretinde iyileştirme yapılan Ndayishimiye'nin bu sezonki yıllık kazancı 100 bin dolar civarında.

Youssouf Ndayishimiye kimdir, nereli? Youssouf Ndayishimiye kaç yaşında?

27 Ekim 1998 yılında Burundi'nin Bujumbura şehrinde dünyaya gelen Youssouf Ndayishimiye'nin ana mevkiisi ön libero. Atletik fiziği ve mücadeleci yapısıyla alkış toplayan 22 yaşındaki futbolcu, stoper ve 10 numarada da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aigle Noir FC de Makamba'dan 45 bin euro bedelle Malatyaspor'a transfer olan Ndayishimiye'nin güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.

Yeni Malatyaspor'un bankoları arasında yer alan Youssouf, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 2 gol atmayı başardı.

1.83 boyunda olan ve Yeni Malatyaspor'la Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Youssouf, 2 kez de Burundi A Milli Takım formasını giydi.