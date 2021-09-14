Young Boys-Manchester United CANLI
Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında İngiliz devi Manchester United, Young Boys'a konuk oluyor. Cristiano Ronaldo'lu Kırmızı Şeytanlar, başlangıcı 3 puanla yapmak istiyor. Young Boys ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde... Mücadele başladı. Young Boys-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Young Boys'la karşı karşıya geliyor. İngiliz devi, deplasmanda kazanıp başlangıcı güzel yapmayı amaçlıyor. İsviçre temsilcisi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde... Maç başladı.
Young Boys-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Wankdorf Stadı'nda oynanacak Young Boys-Manchester United maçını Fransız hakem François Letexier yönetecek. TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
Young Boys-Manchester United ilk 11'ler:
Young Boys: Von Ballmoos, Hefti, Camara, Lauper, Garcia, Sierro, Martins Pereira, Aebischer, Fassnacht, Ngamaleu, Elia
Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Van de Beek, Pogba, Fred, Sancho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün:
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) (Exxen)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) (Exxen)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)
Yarın:
19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)
19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)