(ÖZET) Young Boys-Atalanta maç sonucu: 3-3

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 5. hafta maçında İsviçre temsilcisi Young Boys, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Atalanta'yı konuk etti. Nefes kesen mücadeleden kazanan çıkmadı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmanın 10. dakikasında Atalanta yıldızı Duvan Zapata'nın sayısıyla 1-0 öne geçti. Sarı-Siyahlılar 39'da Jordan Siebatcheu'nun golüyle eşitliği yakaladı. Takımlar soyunma odasına 1-1'le giderken, ikinci yarı golle başladı. 51'de Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, Jose Luis Palomino ile yeniden öne geçti: 1-2.

Bu dakikanın ardından rakip kalede baskılarını artıran Young Boys aradığı golleri milli stoperimiz Merih Demiral çıktıktan sonra buldu! 71'de Merih kenara gelirken, Sarı-Siyahlılar 80'de Vincent Sierro'yla golü buldu, maça beraberlik geldi: 2-2. Bu golden 4 dakika sonra ise İsviçre ekibi Silvan Hefti'yle bu maçta ilk kez öne geçti, skoru 3-2'ye getirdi. İsviçre ekibi gruptaki ikinci galibiyetine adım adım giderken, 88'de Atalanta'nın bir başka yıldızı Luis Muriel sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 3-3.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Merih Demiral 71 dakika forma giydi ve mücadeleyi 1 sarı kartla tamamladı.

Bu sonuçla Atalanta puanını 6'ya, Young Boys da 4'e yükseltti. İtalyan ekibi grubun son maçında 8 Aralık'ta son 16 vizesi almak için 7 puandaki İspanyol temsilcisi Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Aynı gün Young Boys da 3.'lük şansı için lider Manchester United ile kozlarını paylaşacak.



