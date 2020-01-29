Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Belhanda’nın satışına kesin olarak karar veren Galatasaray Yönetimi’nin gözü bu transferde... Oyuncu alabilmek için satış yapması gereken Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar gelen teklifleri geri çeviren Faslı futbolcunun gidişini hızlandırmak için hem oyuncu hem de menaceriyle bir görüşme yapacak. Galatasaray Yönetimi, oyuncunun maaşının bir bölümünü karşılamaya hazır. Son olarak Monaco ile görüşen Belhanda’nın zorunlu satın alma maddesiyle birlikte kiralanması da seçenekler arasında.

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