Younes Belhanda... Bir dönem yoğun şekilde Fenerbahçe'yle anılan, Fransa'da çok ciddi sükse yapan ve Avrupa'nın büyük kulüplerine gitmesi beklenirken bir anda Dinamo Kiev transferiyle adeta herkesi ters köşe yapan Nice'te yeniden doğup Sneijder'in ardından 10 numarayı alan, oynamadığı dönem eksikliği hissedilen oynadığında ise yine tartışmalara konu olan Faslı oyuncu konuşulmaya devam ediyor.

Menajerinden Fanatik'e açıklama

Real Madrid maçında yaşanan olaydan pişmanlık duyan ve sosyal medyadan özür dileyen Belhanda'nın menajeri William d'Avila Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

"İki şampiyonluk ve kupa..."

Oyuncusunun son iki şampiyonlukta ve diğer kupalarda ciddi payı olduğunu belirten d'Avila, "Belhanda duygusal bir karakter. Real Madrid maçında istediklerini yapamadı. Çıkarken tek sorumlu olarak görüldüğünü hissetti ve 50 bin kişinin tepkisine anlık tepkiyle karşılık verdi. Ama o futbolu ve Galatasaray'ı çok seviyor. Hocasına çok büyük saygı duyuyor. Tek istediği yine şampiyon olmak. Aklında olan tek şey gerçekten bu." dedi.

"Çenesi kırıldığında bile hemen döndü"

D'Avila sözlerine şöyle devam etti: Bunu bir aşk hikayesi olarak düşünün. İnişler ve çıkışlar var. Çenesi kırıldı, yine olması gerekenden çabuk döndü ve oynadı. O dürüst bir insan. Birçok futbolcu gibi politik davranıp sahada yalan söyleyebilirdi ama dürüst olduğu için bu tepkiyi verdi.

"Onyekuru'yu geri getirmek için çalışacağım"

Galatasaray taraftarının çok aradığı Onyekuru hakkında da konuşan William d'Avila, "Onu çok özlediklerini biliyorum. Onu transfer döneminde getirmek için çalışacağım. Galatasaray taraftarı sürprize hazır olsun" şeklinde konuştu.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler