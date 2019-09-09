Younes Belhanda: Şampiyon olacağız

Şu anda Fas Milli Takımı’nda bulunan Sarı-Kırmızılılar’ın yıldız on numarası Younes Belhanda, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu sezon da ipi göğüslemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen 29 yaşındaki on numara, “Takımda çok iyi bir ortam ve arkadaşlık var. Yeni gelen arkadaşlarımız ile kısa bir uyum sürecine ihtiyacımız var. Geçen sezon 7-8 hafta kala 8 puan gerideydik. Hocamız bize Başakşehir’i yeneceğimizi o yüzden farkın sadece 5 olduğunu söyledi. O bizi motive etti. Aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz” dedi.