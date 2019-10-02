Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e kendi sahalarında 1-0 yenildikleri mücadelenin ardından çıkış tünelinde Fransız gazetecilerin sorularını yanıtladı. Maçı hak etmediklerine yönelik görüşlere katılmadığını söyleyen 29 yaşındaki 10 numara, zorlu karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Sahadaki mücadeleye bakarsak en azından beraberliği kurtarabilirdik. Bu tip takımlara karşı ufak bir hata golle sonuçlanıyor. Bence takım olarak iyi bir görüntü sergiledik. Bu nedenle maçı hak etmediğimizi söyleyemem. Çok fazla pozisyona giremesek de kalitemizi göstermeyi bildik.

Akan oyunda ve rakibe uyguladığımız preste son derece başarılıydık. Paris Saint Germain'in Real Madrid'le oynadığı maça baktığımızda rakiplerine müthiş bir pres yaptıklarını görüyoruz. Ne var ki bunu bize karşı başaramadılar. Bize bunu yaptık ve onların istedikleri gibi oynamalarına müsaade etmedik."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler