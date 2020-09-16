Gündemdeki konuları değerlendiren Faslı yıldız, “Her şey yolunda. İlk maçta ilk galibiyetimizi aldık ve iyi bir başlangıç yaptık. Fatih Terim’le aramız her zaman iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim” dedi. Geçen sezonun kötü bitmesiyle ilgili de konuşan Belhanda, “Takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar Ligi’nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu. Bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık” dedi.

‘Statlar boş olunca...’

Boş tribünlere karşı oynamanın zorluğuna da değinen tecrübeli futbolcu, “Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarla beraberken futbol anlamında farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz” açıklamasını yaptı. Belhanda, sezona 2 golle başlayan Falcao için de, “İlk geldiği zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk” yorumunu yaptı.





İlgili Haberler Galatasaray'ın bugünkü Neftçi Bakü idmanında son durum



