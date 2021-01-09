Younes Belhanda: Bu bir bahane değil ancak bizler de insanız

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı-kırmızılı kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Belhanda, mücadelede attığı 3 golle Galatasaray kariyerindeki ilk hat-trick sevincini yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu 30, 44 ve 45+2 dakikalarda attığı gollerle 17 dakikada hat-trick yapmış oldu. Başarılı futbolcu son olarak 6 Ekim 2013 tarihinde Dinamo Kiev'de oynarken Metalurh Donetsk mücadelesinde 3 gol atmıştı.

Faslı bu futbolcu kaydettiği 3 golle, bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını da 5’e çıkardı. Younes Belhanda’nın UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve Türkiye Kupası’nda da 1’er golü bulunuyor. Gençlerbirliği maçına 11’de başlayan Belhanda, 65. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Maça damga vuran isim olan Belhanda, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten Belhanda, şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki hafta 10 kişi oynamıştık ve çok kişi koştuk Antalyaspor maçında. Konyaspor maçında da çok kötü oynadık. Bu bir özür değil ama bizler de insanız, bu performansımızın üstüne koyup ilerleyen haftalarda daha iyi devam edeceğiz. "Arda'ya baktığımız zaman futbolu çok iyi biliyor, teknik açıdan çok iyi biliyor, tüm pozisyonları kokluyor. Taylan da sezon başından beri çok iyi oynuyor ve formayı aldığından beri bırakmıyor. Çok teknik ve basit oynamayı bilen bir oyuncu. Bugün Şener de çok iyi performans gösterenlerden biriydi. Tabii bu arkadaşlarımız değil hepimiz çok iyi performans sergileyerek kazandık bugün. Buradan son olarak Omar'a da selam yollamak istiyorum."