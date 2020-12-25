Yorgun Bursaspor, maçın son bölümünde açıldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TFF 1’inci Lig’in 15’inci hafta mücadelesinde, 3-0 geriye düştüğü İstanbulspor deplasmanından 3-3’lük eşitlikle dönen Bursaspor, özellikle maçın son çeyrek dilimindeki oyunuyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde İzmir deplasmanında Göztepe ile, 120 dakikalık kupa maçının ardından İstanbulspor’a konuk olan Bursaspor, maçın son çeyrek diliminde kendine geldi.

72’nci dakikada Ali Akman’ın golünün ardından, 4 dakika sonrasında bu kez Emirhan Aydoğan’ın golüyle umutlanan Bursa temsilcisi, 90’ıncı dakikada ise Onur Atasayar’ın golüyle bir puanı kurtardı.

Maçın ilk yarısında yüzde 47’lik topa sahip oranıyla oynayan Bursasporlu oyuncular, oyunun son 15 dakikalık bölümünde topa sahip olma oranını yüzde 70’e kadar çıkardı. Bu bölümdeki performansıyla birlikte rakibinden daha fazla şut atan, daha fazla başarılı pas yapan Mustafa Er’in öğrencileri, son bölümdeki çabalarının sonuçlarını da bir puan ile aldı.

(FOTOĞRAFLI)