Yönetimden açıklama: Dikkatli ol uyarısı

Akşam Gazetesi’nin yaptığı ‘Antrenmanda kavga’ haberinin büyük ses getirmesi üzerine yönetimden bir açıklama geldi: Antreman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre, takım arkadaşı Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Öte yandan Emre tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiştir. Tartışma sonrası Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.