Yöneticilerden Vali’ye ziyaret

Bordo-Mavili yöneticiler, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, makamında kabul ettiği Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

09 Ocak 2019, Çarşamba 05:49
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Yöneticilerden Vali’ye ziyaret

Bordo-Mavili yöneticiler, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, makamında kabul ettiği Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Sağıroğlu, kulübe verdiği destek dolayısıyla Ustaoğlu’na teşekkür ederek, adının yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti. Ustaoğlu da ziyaret anısına Alp’e Ay-Yıldız armalı plaket verdi. Bordo-Mavili yöneticiler daha sonra Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik’e ziyarette bulundu.

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