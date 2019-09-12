Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Moldova galibiyetinin yanısıra EURO 2020 Elemeleri’nde 11 Ekim’de Arnavutluk ve 14 Ekim’de Fransa ile oynayacağımız maçları değerlendirdi. American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası kapsamında Nihat Özdemir ile QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, profesyonel tenisçiler Nenad Zimojic ve Mikhail Elgin gösteri maçı oynadı. Karşılaşmanın ardından Milli Takım’ın deplasmanda aldığı 4-0’lık Moldova galibiyeti ve EURO 2020 Elemeleri hakkında görüş bildiren Nihat Özdemir, “Büyük neşe içinde, zevk içinde İstanbulumuza döndük. Bir taraftan da Arnavutluk-İzlanda maçını takip ettik. Arnavutlar’ı kutluyorum. Şimdi Ekim ayında Şükrü Saracoğlu Stadyumu’ndaki Arnavutluk maçı ve Paris’te oynayacağımız Fransa maçının hazırlıklarını yapacağız. Belki bu 2 maç sonunda Avrupa Şampiyonası’nda katılma hakkı elde edeceğiz. İnşallah iyi neticeler alacağız. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kortta da galip

Öte yandan Tarabya’daki TED kortlarında düzenlenen ve çok sayıda seyircinin de takip ettiği karşılaşmayı Özdemir-Zimonjic çifti 7-5’lik skorla kazandı. Maçın ardından Nihat Özdemir, “Güzel bir dostluk maçı. Ömer Aras çok değerli bir dostum. İyi oyundan sonra onu yendik. Tekrar tenise dönmekten mutluyum. İnşallah tenis ve golfü de birlikte götürebilirim” ifadelerini kullandı.

Irak’tan ziyaret

TFF Başkanı Nihat Özdemir’i dün Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Riyad Taleb ziyaret etti. Riva’da gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da hazır bulunurken Özdemir, Bakan Taleb’e A Milli Takım forması takdim etti..