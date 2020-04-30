Eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder ile evliliği sallantıda olan ama henüz resmi olarak boşanmayan Yolanthe Cabau, eşiyle tüm ilişksini kesti.

10 yıllık evlilikleri büyük çıkmaza giren ve son bir yıldır boşanacakları konuşulan Yolanthe Cabau ve Wesley Sneijder, artık geri dönülmez bir yola girdi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Yolanthe ayrılığından sonra bunalıma giren eski golcü, koronavirüs sonrası iyice tükendi. Salgın sürecinde oğlunu dahi görmediği söylenen Galatasaraylı eski futbolcunun, kısa süre önce teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau'yu baş sağlığı için de aramadığı öne sürüldü.

Eşi tarafından iki kez ihanete uğrayan güzel yengenin bu olaydan sonra psikolojisi iyi bozuldu ve eşiyle tüm bağlarını kopardı.

Sneijder'ın artık oğluyla görüntülü dahi konuşamadığı iddia edildi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yolanthe'nin son on beş gündür hiç paylaşım yapmaması ise dikkat çekti.

Son olarak ev karantinasında yaptığı paylaşımla konuşulan yengeye Galatasaraylı birçok taraftardan "Seni özledik yenge" mesajı yağmıştı.