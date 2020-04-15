Galatasaray'ın eski yıldızı ile eşi Mart 2019'da 9 yıllık evliliklerinin sonuna geldiklerini açıklamışlardı.

Ayrılığın eşiğinden dönen ve "Ben bir hata yaptım." diyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau'dan af dilemişti. Güzeller güzeli Yolanthe yenge, kendisine ihanet ettiği konuşulan eşini oğulları Xess Xava için affetmişti.

Ancak Sneijder'den kırmızı kartlık hareket geldi. 35 yaşındaki eski futbolcu, Hollanda basının iddiasına göre şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaşmıştı.

Medya bu olay yakınlaşmadan sonra ünlü futbolcunun Cabau ile barışmasının artık zor olduğunu manşetlerine taşımıştı.

Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder ile ayrıldıktan sonra sosyal medyada pek fazla aktif olmayan Yolanthe Cabau, koronavirüs salgını dolayısıyla evdeki karantinasından fotoğraflar paylaştı.

Cabau paylaşımına, "Soru ne olursa olsun cevap pastadır" notunu düştü.

Öte yandan bir Galatasaray taraftarının, "Seni çok özledik yenge" yorumuna da cevap veren Yolanthe Cabau, "Ben de sizi çok özledim" dedi.