Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası Denizli’de başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Denizli’de gerçekleştirilen 2022 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası başladı. Bu çerçevede Denizli’ye gelen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Federasyon Başkanı Müftüoğlu’nun yanı sıra Federasyon As Başkanı Metin Cengiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve beraberindekiler katıldı. Müftüoğlu, Denizli’de bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydederek, Başkan Osman Zolan’a misafirperverlikleri ve gerçekleştirilen 2022 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Müftüoğlu, “Denizli bu zamana kadar hep heyecan vermiştir. Hep iyi şeyler yapmıştır. Çok emek veriyorsunuz, değer veriyorsunuz. Bisiklet ailesine verdiğiniz değer için teşekkür ediyoruz. İnşallah burada çok daha güzel organizasyonlar yapacağız” diye konuştu.

“İnşallah güzel bir ev sahipliği yaparız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, bisiklet sporunun her geçen gün hak ettiği değere ve anlama kavuştuğunu söyledi. Başkan Osman Zolan, “Her geçen gün daha fazla bisiklet sporuyla ilgili faaliyet yapılıyor. Vatandaşlarımızın gençlerimizin nezdinde de çok önemli hale geliyor. Bizler de bisiklet kullanımıyla ilgili imkanlar dahilinde etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Şampiyonası’nın burada olması bizi ayrıca memnun etti. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir ev sahipliği yaparız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, günün anısına Başkan Zolan’a plaket takdiminde bulundu.

Şampiyona başladı

Öte yandan 2022 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası minikler, yıldızlar ve master kategorisi ile başladı. Pamukkale’de gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer verdi. 18 Haziran Cumartesi günü şampiyonada “Pamukkale, Küçükdere, Yeniköy” parkurunda yol yarışlarının gerçekleştirileceği ifade edildi.

İHA