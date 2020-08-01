Yok böyle tesadüf! CAS...

2018’de başkanlık görevine Ahmet Ağaoğlu geldikten sonra özellikle ekonomik anlamda ciddi toparlanma sürecine giren Trabzonspor, takım maliyetini yarıya indirdi, sponsor gelirlerini artırdı, oyuncu satışından da ciddi kazanç sağladı. Ancak UEFA nezdinde bu hamlelerin bazıları geçerli sayılmadı, özellikle eski başkan Muharrem Usta’ya olan borcun bağış gibi gösterilmesi sıkıntı çıkardı. Sonrasında Usta imza vermesine rağmen CAS’tan da beklenen müjde gelmedi. Trabzonspor Yönetimi, sadece cezaya değil, her iki kararın açıklanma tarihine tepkili. UEFA, aylarca bekleyip Trabzonspor’la ilgili kararı 3 Haziran’da yani pandemi sonrası ligin başlamasına 9 gün kala açıklamıştı. O dönem ligde lider olan Fırtına’da bu durum moral bozukluğu yaratırken, yönetimin çabasına rağmen özellikle yabancı isimler hayal kırıklığı yaşamıştı.

24 saat geçmeden...

UEFA’nın ardından CAS da ret kararını açıklamak için ilginç bir tarih seçti! Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nı kaldırmasının üzerinden 24 saat geçmeden internet sitesinden itirazın reddedildiğini duyurdu. Camianın ve taraftarın sevinci kursağında kaldı. Trabzonspor Yönetimi, cezalarla ilgili her iki açıklamanın zamanlamasının kesinlikle tesadüf olmadığını düşünüyor.

Yönetim peşini bırakmayacak

İki hafta önce CAS’a yapılan itiraz başvurusunun ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, “CAS son durak değil, aksi şeklinde karar çıkarsa İsviçre Federal Mahkemesi’ne götürülebilecek bir mücadele” derken, Trabzonspor Hukuk Kurulu harekete geçti. CAS’ın 45 sayfalık gerekçeli kararı kulübe ulaşırken, detaylı inceleme yapılıyor. Sonrasında yeni yol haritasını belirleyecek olan yönetim, kesinlikle bu işin peşini bırakmak istemiyor. Özellikle hem UEFA ve hem de CAS açıklamalarının ilginç zamanlaması, dosyaya eklenecek.