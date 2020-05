Yok böyle Kariyer: Aleks Taşçıoğlu

"Hakemliğe 1996 yılında, 17 yaşımda başladım. 2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig Yardımcı Hakemliği kadrosundayım. Türkiye’de toplam 472 resmi müsabakada görev aldım. 308 Süper Lig maçında yardımcı hakem oldum, 35 derbide görevlendirildim. FIFA kokartı taşıdım. Yurt dışında 40 müsabaka yönettim.

Öncelikle nasılsınız?

Çok teşekkür ediyorum. Ailece hem sağlığımız hem de moralimiz gayet iyi. Salgının başladığı ilk günler biraz zorlansak da artık evde yaşamaya alıştık diyebilirim.

Kızları Desil ve Parin

Okurlarımız için kendinizi daha detaylı tanıtabilir misiniz?

29 Mart 1979, İstanbul doğumluyum. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü ile Bankacılık ve Sigortacılık Bölümleri mezunuyum. 1996-2002 tarihleri arasında Çağrı Sigorta’da ‘Hasar Yetkilisi’, 2003-2015 yılları arasında da İnkılâp Kitabevi’nde ‘Üretim Sorumlusu’ olarak görev yaptım. Hakemliğe 1996 yılında, 17 yaşımda başladım. 2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig Yardımcı Hakemliği kadrosunda bulunuyorum. Narod Bal Taşçıoğlu ile 2011 yılında evlendim. 4.5 yaşında ‘Desil’ ve 1.5 yaşında ‘Parin’ adında iki kızım var.

Siz de ‘Evde Kal’ çağrısına kulak verenlerden misiniz?

Sayın Bakanımız’ın Türkiye’deki ilk vakayı açıklamasından bu yana ‘Evde Kal’ çağrısına kesinlikle uyuyoruz. Eşim ve çocuklar, bu süreçte hep evde oldular. Ben de acil ihtiyaçlar dışında kesinlikle dışarı çıkmadım. Günüm 06:30’da başlıyor .

Evde ne tür önlemler aldınız?

Virüs tehdidinden korunmak için hijyen kurallarına azami önem veriyoruz. Özellikle alışverişten dönüşlerde temizliğime ekstra özen gösteriyorum. Maske ve eldivensiz kesinlikle dışarı çıkmıyorum. Dışarıda da sosyal mesafeye dikkat ediyorum.

Bu olağanüstü günlerde evde bir gününüz nasıl geçiyor?

Kızlarım her sabah 06:30-07:00 gibi uyandığı için güne biraz erken başlıyoruz! Günümüzün neredeyse tamamı onlarla ilgilenerek geçiyor. Eşim, biyoloji öğretmeni. Narod öğrencilerle bilgisayar üzerinden ders yaparken, kızlarla ilgilenmek doğal olarak bana düşüyor. Oyunlar, boyamalar, çizgi filmler, kitap okumalar vs. Onlar uyuduktan sonra bize kalan 1-2 saatte de Türkiye ve Dünya’da olup bitenlere göz atmaya çalışıyorum.

‘Salgında hiç kilo almadım’

Bu süreçte kilo aldınız mı? Fiziki durumunuzu koruyabilmek için neler yapıyorsunuz?

Bu süre zarfında kilo almadım. Evde bulunduğum süre boyunca beslenme ve uyku düzenime olabildiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Sabah erken saatlerde kalkıp sürekli bir aktivite içerisinde olmamızın da bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayı başından itibaren TFF’nin Beylerbeyi Tesisleri’nde yeniden antrenmanlara başladım.

‘Bayern&Valencia unutulmaz’

Kariyerinizde en unutamadığınız maçlar hangileri?

19 Eylül 2012 tarihinde Bayern Münih ile Valencia arasında oynanan maçta, ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde görev almıştım. Ayrıca JuventusCeltic (Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu-6 Mart 2013) ve Rubin KazanChelsea (Avrupa Ligi Çeyrek Finali-11 Nisan 2013) maçları da benim için unutulmazlar arasında...

‘Doya doya gezeceğim’

Salgın bittiğinde yapacaklarınız listesinin ilk üçüne ne yazdınız?

Aileme daha fazla vakit ayırmak... Doya doya gezmek, büyüklerimizi ziyaret etmek ve dostlarla bir araya gelmek.... Son olarak da futbol oyununa kaldığımız yerden devam etmek...

Okuyucularımız için kitap tavsiyesi istesek

İki kitap önerim var... İlki ‘Benim Oyunum’ (Johan Cruyff)... İkincisi ise Fazıl Say’dan ‘Akılla Bir Konuşmam Oldu’

Dizi önerileriniz...

The Blacklist ve The Last Dance...

Ya film?

7. Koğuştaki Mucize ve First They Killed My Father

Aşağıdaki boşlukları doldurmanızı istesek?

Şu stresli günlerde rahatlamak ve istediğim bir şeyi yapmak için 1 saatim olsaydı .........

“Sahilin en güzel yerinden Boğaz’ı seyretmeye giderdim.”

Bu süreçte edindiğim en önemli tecrübe şu: ..........

“Sahip olduğumuz en değerli şey, sağlığımız.”

Geçmişte yapma fırsatı bulamadığım için yapamamıştım ama şimdi vaktim bol ve ..........

Ailemle sınırsız vakit geçirebiliyorum.”

Lige verilen bu arada .......... bana çok iyi geldi.

“Dış dünyadan uzaklaşmak.'

Virüs tehdidi bittiğinde ilk yapacağım şey ..........

“Ailemle güzel bir kahvaltı olacak.”

Virüs tehdidi bittiğinde, daha önce yaptığım gibi bir daha asla ..........

“Geleceği düşünüp planlar yapmayacağım.”

Motor sporları favorim

Ev işleriyle aranız nasıl? Mutfakta becerikli misiniz?

Açıkçası evde yapabileceğim işleri seçme şansım yok! Ütü ve yemek yapma dışında her konuda Narod’a yardımcı olmaya çalışıyorum. Bulgur pilavı haricinde yemek yapma konusunda yetenekli olmayanlardanım! Yeme konusunda ise seçici değilim! Tavuklu pilav, bamya ve karnıyarık en favori yemeklerim.

Olağan günlerden en çok neyi özlediniz?

Ailem ile birlikte hafta sonları dışarıda yaptığımız sabah kahvaltılarını ve gezmelerimizi, aile büyüklerini ziyaret etmeyi, dost sohbetlerini ve yardımcı hakemliği özlüyorum.

Hakemlik dışında bir hobiniz var mı?

Görevim olmadığında büyük kızım Desil ile birlikte çocuk tiyatrolarına gitmeyi çok severim. Vakit bulabilirsem televizyonda bisiklet turlarını ve motor sporlarını seyrederim. Fırsatını bulursam, arkadaşlarımla basketbol oynamaktan da hoşlanırım.

Sadece çizgi film!..

Tuttuğunuz bir istatistik var mı?

Türkiye’de toplam 472 resmi müsabakada görev aldım. 308 Süper Lig müsabakasında yardımcı hakem oldum, 35 derbide görevlendirildim. 2010-2015 yılları arasında FIFA kokartı taşıdım. Yurtdışında da 40 müsabaka yönettim.

Evde kaldığınız sürede TV’de daha önce izlemediğiniz halde şimdi izlediğiniz programlar var mı?

Evde genelde televizyon izleme şansım olmuyor. Sadece Desil ile birlikte birkaç çizgi filmi birlikte izliyoruz. Onun dışında akşam haberlerine bakarak salgın ile bilgi sahibi olmaya çalışıyorum.

Son mesajlarınız nelerdir?

Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, iyileşen hastalarımıza da çok geçmiş olsun. Bu zorlu süreçte lütfen evde kalalım, temizliğimize ve sosyal mesafemize dikkat edelim, yetkililerin uyarılarını dikkate alalım. Sağlık çalışanları başta olmak üzere bizlere hizmet veren tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler.

Deniz Çoban