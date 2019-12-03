Yok böyle istatistik! Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan..

Chelsea bu hafta sahasında oynadığı Premier Lig maçında West Ham United'a 1-0 kaybetti. Frank Lampard yönetimindeki takım 90 dakika boyunca bir faul bile yapmadı ve 2003-04 sezonunda beri tutulan istatistikler göz önüne alındığı zaman bir ilke imza atmış oldu. Premier Lig'de faul yapmadan maç tamamlayan ilk takım olan Chelsea karşısında West Ham United 16 faul yaptı.

Chelsea ligin en az faul yapan takımı

Chelsea böylece bu sezon Premier Lig'de en az faul yapan takım konumuna geldi. Londra ekibi 116 faul ile son sırada yer alırken 24 kez sarı kart gördü ve hiç kırmızı kart görmedi.





Chelsea - West Ham United maçı istatistikleri (Premier Lig resmi sitesi)







