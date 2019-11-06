Yok böyle bir kupon, yok böyle bir kazanç! 3 TL'ye 45 bin 333 TL... İddaa oyuncularının en sevdiği şeydir "2.5 ÜST" oynamak, golcü takımlar bir araya geldi mi hemen gollere yöneliriz. Arka arkaya 3 maçı böyle denk getirdik mi, keyfimiz yerine gelir...

Misli.com üyesi bir kullanıcı, tam 20 maçlık "2.5 ÜST" kuponuyla 3 TL'ye dünyaları kazandı! Kırılması güç bir rekora imza attı...

İngiltere'nin alt liglerinden Norveç'e, oradan da İskoçya'ya geçen Misli.com üyesi, öyle bir kupon kazandı ki, hikayesi de oldukça ilginç.

90+2'de gol geldi...

"Luton Town - Nottingham Forest" karşılaşmasında "2.5 ÜST" tercihi 87. dakikada kazandırırken, "Gillingham - Rotherham" maçında 3. gol 88. dakikada, "Hampton & Richmond - Maidstone United" maçında "2.5 ÜST tercihini kazandıran gol 90. dakikada ve "Start - Ull Kisa" maçında 45 bin 33 TL'yi getiren gol 90+2'de geldi!

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İşte o efsane kupon!



