20. haftada en yakın rakibi Konyaspor’a 10 puan fark atan Trabzonspor, Fenerbahçe ’nin 17, Beşiktaş ’ın 20, Galatasaray ’ın ise tam 22 puan önünde. Pek çok takım istatistiğinde ligi domine eden Bordo-Mavililer, aynı zamanda en çok gol atan (37) ve en az gol yiyen (14) ekip durumunda. Buna rağmen Trabzonspor Yönetimi ‘bu iş tamam’ demedi, özellikle ara dönemdeki Edin Visca transferiyle tarihi bir şampiyonluk istediklerini gösterdi. Süper Lig’in en iyi sağ kanadı olan Visca, Başakşehir’de ilk yarıda 4 gol 9 asistlik performans sergilerken, onun takıma katılmasıyla Trabzonspor’un hücum hattı kusursuz hale geldi.

En çok koşan Hamsik

Öyle ki Cornelius 20 haftada 10 kez ağları havalandırıp, 2 asist yaparken, Nwakaeme de 6 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı. Visca da hesaba katılınca, bu üçlünün toplam skor katkısı: 38. Ya ni 20 gol, 18 asist... Fırtına’nın sadece ileri üçlüsü değil, orta sahası da tabela anlamında fark yaratıyor. Bakasetas 7 gol, 4 asistle oynarken, ligin en çok koşan ismi Hamsik 2 kez fileleri sarstı, 4 de gol pası verdi. Abdülkadir Ömür ise birbirinden şık 3 gole imza attı.

19 takıma bedeller

Toplamda 6 oyuncunun bu sezon ligdeki gol sayısı; 32 yapıyor. Diğer 19 takıma bakıldığında, Süper Lig’de 32’den fazla gol atabilen bir ekip bulunmuyor! 20 haftada Konyaspor’un 32, Başakşehir’in 30 golü var. Bu rakam Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da 32, Galatasaray’da ise 24. Üstelik Cornelius, Visca, Nwakaeme, Bakasetas, Abdülkadir ve Hamsik gibi yıldızlara ilerleyen süreçte Afrika Kupası’na giden Kouassi ile sakatlığı bulunan Djaniny de eklenecek.

Safa Can Konuksever