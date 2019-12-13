Devre arası tranfser çalışmaları sürdüren Galatasaray'ın bu sezon St: Truiden forması giyen Yohan Boli ile ilgilendiği iddia ediliyor. Sezon sonu sözleşmesi sona gerecek Yohan Boli 17 maçta attığı 10 goller dikkat çekmişti.

Yohan Boli kimdir?

17 Kasım 1993 Fransa Arras doğumlu olan Yohan Boli Fildişi Sahilli... 1.81 boyundaki oyuncu forvet bölgesinde oynayabiliyor.

Fransa'nın CS Avion takımında futbola başlayan 26 yaşındaki forvet daha sonra Sedan B takımına tranfer oldu. Ardından Belçika'ya tranfser olan Boli, KSV Roeselare takımına gitti. 2. Lig'de 1 sezon oynayan Boli daha sonra Sint-Truiden'e bedelsiz olarak transfer oldu.

Son 5 sezondur Belçika ekibinde futbol oynayan Boli özellikle bu sezonki performansı ile dikkatleri çekti. Yarım sezonda toplamda 18 maça çıkan golcü oyuncu 11 gol atma başarısı gösterdi.

5 kez de Fildişi Sahili forması giyen Boli'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona eriyor.