Stoper bölgesinde yaşanan sorunu Zanka'yı kadrosuna katarak hafifletmeyi başaran ancak aynı mevkiiye bir oyuncu daha transfer etmesi beklenen Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ta forma giyen Yohan Benalouane ile ilgilendiği öne sürülüyordu. 32 yaşındaki Tunuslu savunmacı, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"Bana gönderdiğiniz tüm mesajlara yanıt vermek istiyorum. Kendimi Forest'ta çok iyi hissediyorum. Atmosferi, stadımızı ve taraftarlarımızı çok seviyorum. Hedefim, önümüzdeki sezon Premier Lig'e geri dönmek ve Forest ile tarih yazmak. Burada kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Dolayısıyla hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım, burada kalacağım. Geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler