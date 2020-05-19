Şifa kaynağı olunmasıyla bilinen Yoğurt otu, farklı bölge ve yerlerde yetişebiliyor. Doğada üç ayrı türü bulunan bitkinin, yüzyıllardan bu yana şifa olarak tüketildiği biliniyor. Alternatif tıpta vazgeçilmez bitki türleri içerisinde bulunan Yoğurt otu, kandaki ölü hücrelerin dışarıya atılmasına fayda sağlıyor.

Yoğurt otu nedir?

Yoğurt otu üç farklı çeşitle doğada yer alıyor. Her biri şifa niteliğinde olan bu üç çeşit, yapısal olarak birbirlerinden ayrılıyor. Üç farklı çeşidi şöyledir;

Yoğurt otu: 60 santimetre boyuna kadar çıkabiliyor. Altın sarısı çiçekleri bulunan bu çeşit, yüksek alanlarda yetişebiliyor. Dik olarak büyüyen bu çeşit, bal kokusuna sahiptir.

Yapışkan otu: Yoğurt Otunun diğer bir çeşidi, genellikle tarla ve çayır bölgelerinde yetişiyor. Boyu 120 santime kadar çıkabiliyor. Sapı kancalı küçük dikenlere sahiptir. Küçük beyaz çiçekleri bulunuyor.

Kaz otu: Yol kenarlarında ve çalıların olduğu bölgelerde yetişiyor. Çiçek açma dönemi geldiği zaman, bitki yana doğru eğim gösteriyor. Beyaz ve sarı renklerde çiçekleri bulunur.

Yoğurt otu faydaları nelerdir?

Yoğurt Otu ayrı çeşitlere ayrılan bitki türüdür. Faydaları neredeyse aynı olan bitkiler, alternatif tıbbın sürekli tercih ettiği bitkiler gurubunda bulunuyor.

- Karaciğer zar kısmında birikmiş toksinlerin dışarıya atılmasında fayda sağlayabiliyor. Toksinleri idrar yoluyla dışarıya atmaya yardımcı olan Yoğurt Otu, bu açıdan sağlığa doğrudan etki gösteriyor.

- Yoğurt Otunun diğer önemli etkisi lenf hormonlarını düzenleyici görevi görmesidir. Tiroit bezlerinin çoğalmasını engelleyici görev görür. Bu sayede lenf kanserinin önünde set oluşturabilecek yapıya sahiptir.

- Kan yapıcı olan hücrelerin sayısını arttıran Yoğurt Otu, demir miktarını yükseltici göreve sahiptir. Kanda trombosit miktarını dengeleyen Yoğurt Otu, ödem oluşma riskini düşürüyor.

- Bağışıklık sistemi çok güçlü olmayan kişilerde, ağız içi yaralara sıklıkla rastlanabiliyor. Yoğurt Otu kaynatılıp soğutulduktan sonra ağız içinde kullanılmak üzere gargara yapılabilir. Ağızdaki yaraları iyileştirebileceği gibi ağız kokusunu gidermede fayda sağlar.

- Yoğurt Otu çayının kullanımı, baş ve bel ağrısı olmak üzere vücudun çeşitli yerlerindeki ağrıları dindirici etkiye sahiptir. Yoğurt Otu krema haline getirilip, bacaklara ve diğer ağrılı alanlara sürülebilir. Kısa sürede ağrıyı kesebilme özelliğine sahiptir.

- Uyku problemlerinin son bulmasına yardımcı nitelikte olan Yoğurt Otu, devamlı olarak kullanılırsa, psikolojik rahatsızlıkların yaşanmasının önüne geçebiliyor.

Yoğurt otu ne işe yarar?

Yoğurt Otu kullanmak isteyenlerin sıklıkla sordukları konulardan biri, bitkinin ne işe yaradığı ile ilgilidir. Yoğurt Otu, genellikle kişinin kullanım isteğine göre verilir. Ancak herhangi bir rahatsızlık için kullanıldığında, diğer birçok hastalığın önüne de geçebiliyor. İşe yaraması isteniyorsa, mutlaka uzmanlara danışıldıktan sonra tüketilmesi gerekiyor.

Yüzü germe özelliği bulunuyor

Yüz germe işlemleri kadınlar arasında sıklıkla merak ediliyor. Yoğurt Otu doğal bir yüz germe bitkisidir. Yüzün gerilmesini sağlayan Yoğurt Otu, kişinin olduğundan daha genç görünmesini sağlayabiliyor.

Deri hastalıklarını engelliyor

Deride meydana gelen onlarca hastalık bulunuyor. Çıban ve benzeri deri rahatsızlıkları yaşamak istemeyenler veya bunun iyileşmesini isteyenler, Yoğurt Otu kullanabiliyorlar. Direkt etki göstermesi isteniyorsa, uzman fikri alındıktan sonra, belirli periyotlarla kullanılmalıdır.

Yoğurt otu ne için kullanılır?

Yoğurt otu, rahatsızlık yaşandığında, kişinin iyileşmesine yönelik kullanılabildiği gibi henüz hastalık yaşanmamışken, önüne geçmek adına tüketilebiliyor.

Rahatlama sağlamak için kullanılır

Yoğurt otu yüzyıllardan daha fazla süredir, psikolojik anlamda rahatlama sağlanması için kullanılabiliyor. Belirtilen rahatlama, vücudun her yanında ağrıların dinmesi, fiziksel rahatlamanın sağlanabilmesi ile ilgilidir.

Doğal olduğu için kullanılıyor

Yoğurt otunun belirtilen faydalarından yararlanmak isteyenler, bitkisel ve doğal yöntem olduğundan tercih ediyorlar. Sağlıklı yaşamak isteyenler, bitki uzmanlarına danışarak kullanabilirler.

Yoğurt otu nasıl tüketilmeli?

Yoğurt otu, yapraklarının kaynatılmasıyla kullanılabilir. Kaynatılan yaprakların suyu çıkarıldıktan sonra, farklı yollarla kullanılabilir. İlk olarak 1 bardak su kaynatılıyor ve içerisine 1 tutam Yoğurt otu ekleniyor. 10 dakika bekledikten sonra, çay olarak kullanılabiliyor. Bunun yanında, iyice soğumasını bekleyerek, yüz yıkama için tercih edilebilir. Yüzdeki kırışıklıkların giderilmesini sağlayabilir.



