Monaco’da forma şansı bulamayan ve futbol olarak gerileyen Nijeryalı yıldızın, G.Saray’da eski performansını bulmasını isteyen Nijeryalı futbol otoriteleri, Fransa’da kalmanın onun yararına olmayacağı konusunda hem fikir. 2017’de 7 milyon euroya Everton’a imza atan Onyekuru’nun 22 yaşında olmasına rağmen oynama şansı bulamamasının üzücü olduğunu belirten eski F.Bahçeli Joseph Yobo, milli takımın da ona ihtiyacı olduğunu vurguladı.

AYRILMAK iYi BiR SEÇENEK

Yobo, “O harika bir yetenek. Everton’la olan sözleşmesinin bitmesini, görmek isterdim. Premier Lig’deki sözleşmesi onun çalışmasını engelledi. Evet İngiltere Ligi dünyanın en iyi liglerinden biri ama oynamadığınız zaman bir dezavantaj da olabiliyor. Onyekuru için en iyisini diliyormu. Türkiye’de olduğu gibi performansını yeniden üst seviyeye taşımasını ve bu formuyla Milli Takım’a katkı yapmasını bekliyorum. Monaco’da geçirdiği zaman büyük bir sıkıntı ve şimdi ayrılmak onun için daha iyi bir seçenek olarak görülüyor” dedi. (Akşam)