Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2020 YKS’ye hazırlıklar devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde başgösteren corona virüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan devam etmesi milyonlarca öğrenciyi meraklandırıyor. Bu yıl üniversite sınavına katılım sağlayacak olan 2.5 milyon öğrenci YKS tarihi için sabırsızlanıyor. Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan adaylar sınav tarihiyle ilgili yapılacak açıklamayı bekliyordu.

MEB coronavirüs sebebiyle okullarda eğitim verilemediği için YKS sınav konularını güncellemişti. Öğrenciler üniversite sınavında 12. sınıfın ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacak YKS sınav tarihiyle ilgili açıklama bugün yapılacak kabine toplantısının ardından yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında bugün kabine toplantısı yapıldı. Normalleştirme sürecine ilişkin alınan kararlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı gibi kabinenin üyelerinin katıldığı toplantının gündem maddelerinden birisi de 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenen YKS’nin yapılacağı tarihin net olarak belirlenmesiydi.

2020 YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

Corona virüs salgının Türkiye'ye gelmesi sonrasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) corona virüs önlemleri kapsamında 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yapmıştı. 20-21 Haziran'da yapılması planlanan YKS, corona virüsü tedbirleri nedeniyle 25-26 Temmuz 2020'ye ertelenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'nin 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

2020 YKS konuları neler?

Corona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmiş sınavlar ertelenmişti. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre öğrencilerin mağdur olmaması için bu yıl sınavda farklı müfredat uygulanacak. Yeni uygulamaya göre öğrenciler 12. Sınıf derslerinin ikinci dönem konularından muaf sayılacak. Son düzenlemeye göre öğrenciler 2020 YKS Sınavında 9-10-11 ve 12.sınıfın birinci döneminden sorumlu olacaklar.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, YKS ile ilgili merak edilenleri açıklamıştı.

Saraç, süreci şu sözlerle açıklamıştı: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler, yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak. YKS'nin, 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacak. Üniversitelerde uzaktan eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, önlisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz"



