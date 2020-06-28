YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

28 Haziran 2020, Pazar 19:57 Son Güncelleme:
- A +
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Bakanlık, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da sahiller yoğunlaştı 

Türkiye genelinde kısıtlamanın tamamlanmasıyla İstanbul'da vatandaşlar sahillere akın etti.

Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. 

Kısıtlamanın kalkmasıyla kentte trafik yoğunluğu da arttı.

Beyoğlu ilçesinde ise sakinlik olduğu gözlendi. 

Öte yandan, kısıtlamaya rağmen Arnavutköy'de bazı vatandaşların gün içinde piknik alanlarında zaman geçirdiği görüldü. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...