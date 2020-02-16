Yine Jailson yine hata! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal, dün Ankaragücü maçında mecburi değişikliğe gitti.

Üç hafta sonra ilk 11’ini bozan Ersun Yanal, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR’ında ikinci derece yırtık tespit edilen Garry Rodrigues’in yerine Deniz Türüç’ü sahaya sürdü. Yanal, uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım’ı da 21 kişilik kadroya aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Falette ve Adil Rami gibi stoperler dururken Jailson’u geçen hafta yaptığı hatalara rağmen yine 11’de maça başlattı. Aytemiz Alanyaspor karşısında iki kez penaltı yaptıran Brezilyalı oyuncu, dün de karşılaşmanın 13.dakikasında rakibini savunma arkasına kaçırdı. Ankaragücü yakaladığı bu pozisyonda Lobzhanidze ile golü buldu ve maçta öne geçti.