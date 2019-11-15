Yine İzlanda yine tur

Selçuk’un son dakika golüyle yıktığımız İzlanda karşısındaki galibiyet, bizi EURO 2016’ya götürmüştü. Bu kez İzlanda’dan kopardığımız 1 puan, Ay-Yıldızlı ekibimizi EURO 2020 finallerine taşıdı...

15 Kasım 2019, Cuma 06:01
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Yine İzlanda yine tur

Sert futbolu milli takımımıza ters gelen İzlanda, buna rağmen ikinci kez yüzümüzü güldürmeyi başardı...

Gruptan çıkma şansımızı mucizelere bıraktığımız EURO 2016 elemelerinde, bir anda her şey istediğimiz gibi gitmeye başlarken, Selçuk’un 86. dakikadaki frikik golüyle İzlanda’yı devirmiş ve Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştık.

Bu kez de kendi sahamızda ağırladığımız, gruptaki en kritik rakiplerimizden İzlanda karşısında 1 puanı koparıp EURO 2020 biletini almayı başardık. Böylece katıldığımız son iki turnuvaya gitmeyi de İzlanda maçlarıyla garantilemiş olduk.

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