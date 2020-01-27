Yine Emre Akbaba yine Saracchi

Devre arasında takıma katılan Emre Akbaba ve Saracchi, müthiş uyumuyla dikkat çekiyor. Geçen hafta olduğu gibi yine Uruguaylı sol bek asisti yaptı, yine Emre golü attı.

27 Ocak 2020, Pazartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Yine Emre Akbaba yine Saracchi

Leipzig’den kiralanan Saracchi, adeta takıma ‘cuk’ oturdu. Fatih Terim’in sezonun ikinci yarısında çok güvendiği Uruguaylı sol bek, performansıyla yüzleri güldürüyor.

Saracchi, geçen haftaki Denizlispor maçının ardından dün de asistini yaptı. Maç boyunca hücuma sağladığı katkıyla alkış aldı. Saracchi’nin pasında ise golü atan isim aynıydı: Emre Akbaba. 8.5 aylık ciddi sakatlık sürecinin ardından devre arasında müthiş bir dönüş yapan ve lisansı çıkartılan Emre, yıldızlaşmaya devam ediyor. Emre, ligde ve kupada sezonun ikinci bölümündeki 4 maçın 3’ünde ağları havalandırdı, Galatasaray’ı sırtladı. Emre, bu performansıyla taraftarın takımda istemediği Belhanda’yı da kulübeye hapsetti.

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