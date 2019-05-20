Yine 19 Mayıs!

9 hafta yetti!

Fatih Terim ve ekibi, ligde geride kalan 33 haftanın sadece 9’unda puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Galatasaray, 10. haftada Yeni Malatya’ya 2-0 yenilip kaybettiği liderliği 31. haftada Beşiktaş’ı devirip geri almıştı.

19 maçtır yenilmiyor

Cim Bom’un 8 puan geriden gelip şampiyon olmasında, müthiş yenilmezlik serisinin payı büyük. Aslan, 14. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0 kaybettikten sonra mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, 19 maçta 13 kez kazandı, 6 kez defa berabere kaldı.

Terim'le 4'te 4!

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde TT Stadı’nda çıktığı 3 Başakşehir maçını da kazanmıştı. Bu gelenek, sezon finali niteliği taşıyan mücadelede de bozulmadı. Terim’li Cim Bom, sahasında Başakşehir’i 2-1 yenerek 4’te 4 yapmış oldu.