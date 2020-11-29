Koronavirüs tedavisi sebebiyle hastanede yoğun bakımda olan Yılmaz Vural için ailesinden yeni bir açıklama geldi. Vural'ın ailesi, deneyimli teknik adamın ilk kez koronavirüs tedavisi gördüğünü, daha önce sonucunun pozitif çıkmasının ardından yapılan testlerde negatife döndüğü ifade edildi.

Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor."