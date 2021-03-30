Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Erzurumspor’da bu sezon 4’üncü teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan görevinden istifa etmişti. Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, camiada büyük şaşkınlık yaratan gelişmenin ardından Yılmaz Vural ile görüştü ve anlaşma sağlandı. Vural’ın ekibinde Erzurumspor’un eski forveti Ergin Yücetaş’ın da yer alacağı belirtildi.

Çağrıda bulunmuştu

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir spor programında açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, “Tam bizim dönemlere girdik, 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun” ifadelerini kullanmıştı. Türk futbolunun ‘Evliya Çelebisi’ olarak nam salan Vural için B.B. Erzurumspor görev alacağı 30. takım olacak.

Sezon Lig Takımı

1986-1987 Süper Lig Malatyaspor

1987-1988 Süper Lig Malatyaspor

1988-1989 2.Lig Antalyaspor

1989-1990 Süper Lig Bursaspor

1989-1990 Süper Lig Samsunspor

1990-1991 Süper Lig Adanaspor

1990-1991 Süper Lig Karşıyaka

1991-1992 Süper Lig Bursaspor

1992-1993 Süper Lig Bursaspor

1993-1994 Süper Lig Gaziantepspor

1994-1995 2.Lig Eskişehirspor

1995-1996 Süper Lig Eskişehirspor

1995-1996 2.Lig Sarıyer

1996-1997 Süper Lig Sarıyer

1996-1997 Süper Lig Trabzonspor

1997-1998 Süper Lig Trabzonspor

1997-1998 Süper Lig Gençlerbirliği

1998-1999 Süper Lig Ç.Dardanelspor

1998-1999 2.Lig Konyaspor

1999-2000 Süper Lig Bursaspor

2000-2001 Süper Lig Denizlispor

2001-2002 Süper Lig Diyarbakırspor

2002-2003 Süper Lig Adanaspor

2003-2004 Süper Lig Adanaspor

2003-2004 Süper Lig Ç.Rizespor

2004-2005 Süper Lig Ankaragücü

2005-2006 2.Lig Antalyaspor

2006-2007 Süper Lig Antalyaspor

2007-2008 Süper Lig Manisaspor

2008-2009 Süper Lig Kocaelispor

2009-2010 Süper Lig Kasımpaşa

2010-2011 Süper Lig Kasımpaşa

2010-2011 Süper Lig Konyaspor

2011-2012 1.Lig Sakaryaspor

2012-2013 Süper Lig Elazığspor

2013-2014 1.Lig Mersin İ.Y.

2014-2015 Süper Lig K.Karabükspor

2014-2015 1.Lig Osmanlıspor

2015-2016 1.Lig Adana Demirspor

2015-2016 Süper Lig Gençlerbirliği

2016-2017 1.Lig Göztepe

2017-2018 1.Lig Eskişehirspor

2017-2018 1.Lig Giresunspor

2018-2019 1.Lig Adana Demirspor

2019-2020 1.Lig Akhisarspor



