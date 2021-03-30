Yılmaz Vural'ın 30. takımı Erzurumspor!
B.B. Erzurumspor, maça çıkmadan ayrılan İsmail Kartal’ın yerine Türk futbolunun duayen hocası Yılmaz Vural’la anlaştı. İki gün önce, “Tam bizim dönemlere girdik, 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun” diyen deneyimli hocanın 30. takımı Dadaşlar olacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Erzurumspor’da bu sezon 4’üncü teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan görevinden istifa etmişti. Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, camiada büyük şaşkınlık yaratan gelişmenin ardından Yılmaz Vural ile görüştü ve anlaşma sağlandı. Vural’ın ekibinde Erzurumspor’un eski forveti Ergin Yücetaş’ın da yer alacağı belirtildi.
Çağrıda bulunmuştu
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir spor programında açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, “Tam bizim dönemlere girdik, 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun” ifadelerini kullanmıştı. Türk futbolunun ‘Evliya Çelebisi’ olarak nam salan Vural için B.B. Erzurumspor görev alacağı 30. takım olacak.
Sezon Lig Takımı
1986-1987 Süper Lig Malatyaspor
1987-1988 Süper Lig Malatyaspor
1988-1989 2.Lig Antalyaspor
1989-1990 Süper Lig Bursaspor
1989-1990 Süper Lig Samsunspor
1990-1991 Süper Lig Adanaspor
1990-1991 Süper Lig Karşıyaka
1991-1992 Süper Lig Bursaspor
1992-1993 Süper Lig Bursaspor
1993-1994 Süper Lig Gaziantepspor
1994-1995 2.Lig Eskişehirspor
1995-1996 Süper Lig Eskişehirspor
1995-1996 2.Lig Sarıyer
1996-1997 Süper Lig Sarıyer
1996-1997 Süper Lig Trabzonspor
1997-1998 Süper Lig Trabzonspor
1997-1998 Süper Lig Gençlerbirliği
1998-1999 Süper Lig Ç.Dardanelspor
1998-1999 2.Lig Konyaspor
1999-2000 Süper Lig Bursaspor
2000-2001 Süper Lig Denizlispor
2001-2002 Süper Lig Diyarbakırspor
2002-2003 Süper Lig Adanaspor
2003-2004 Süper Lig Adanaspor
2003-2004 Süper Lig Ç.Rizespor
2004-2005 Süper Lig Ankaragücü
2005-2006 2.Lig Antalyaspor
2006-2007 Süper Lig Antalyaspor
2007-2008 Süper Lig Manisaspor
2008-2009 Süper Lig Kocaelispor
2009-2010 Süper Lig Kasımpaşa
2010-2011 Süper Lig Kasımpaşa
2010-2011 Süper Lig Konyaspor
2011-2012 1.Lig Sakaryaspor
2012-2013 Süper Lig Elazığspor
2013-2014 1.Lig Mersin İ.Y.
2014-2015 Süper Lig K.Karabükspor
2014-2015 1.Lig Osmanlıspor
2015-2016 1.Lig Adana Demirspor
2015-2016 Süper Lig Gençlerbirliği
2016-2017 1.Lig Göztepe
2017-2018 1.Lig Eskişehirspor
2017-2018 1.Lig Giresunspor
2018-2019 1.Lig Adana Demirspor
2019-2020 1.Lig Akhisarspor