Sakaryaspor'la adı anılan Yılmaz Vural, TFF 2. Lig ekibinin Tuncay Şanlı'yla anlaşmasının ardından ilk kez konuştu. Yılmaz Vural, A Spor'a konuk olduğu yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları:

'Üzüldüm'

"Biz Adapazarlılar kendi konularımızı kendi aramızda çözeriz. Duyduğum bir şey var, üzüldüm. Herkes bir takım tutar, benim takımım Sakaryaspor'dur. Ben oraya bir kez gittim, sıfır kuruş aldım, kendi cebimden verdim."

'2. Lig'den bir takımda çalışmak istemezdim'

"Milli takım, Fenerbahçe derken 2. Lig'den bir takımda çalışmak istemezdim. Küçümsemekten değil. Ekonomisi daha düzgün, imkanları daha iyi olan yelerde çalışalım. Antrenörlük hayatımızın sonlarına gelmek üzereyiz."

'Anlaşamamışız gibi sözler beni üzüyor'

"Maça gittik, 10-15 bin kişi vardı. Stadyuma girince yer yerinden oynadı. Bana bu kadar sevgi bahşeden, ait olduğum, büyüdüğüm, tuttuğum takım... Sanki ben para söylemişim de anlaşamamışız gibi sözler beni üzüyor. Başkanla konuştuk. Onlar kendi tasarruflarını kullanmışlar. Başkan bana 'Seni arayacağım' dedi. Arabayla İstanbul'a dönüyordum. İrtibat kuramadık herhalde."

'Kesin bu muhabbeti'

"Tuncay Şanlı geldi. Tuncay'a yakışır. Daha mutluyum. O da bir imkan yakaladı. Genç bir kardeşimiz. Sakaryaspor'un başına geçti. Çok konuşup da kulübün gidişatını etkilemek istemem. Tuncay Şanlı benim kardeşimdir. Sakaryaspor olduğu yerde inan gerisi teferruattır. Para falan böyle bir şey yok. Sevginin parayla ölçülecek tarafı yok. Sakarya'yı benim dedelerim kurmuş. O kadar yerlisiyiz biz. Bu sevginin karşılığında para konuşulması falan beni üzer. Kesin bu muhabbeti."