Fenerbahçe 'ye olan ilgisini her fırsatta dile getiren ve Sarı Lacivertli ekibin teknik direktörü olmak istediğini vurgulayan Yılmaz Vural'dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi. Vitor Pereira'nın görevine son verilmesi sonrası geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen tecrübeli futbol adamı, Sarı Lacivertliler'in takımın başına İsmail Kartal'ı getirmesi sonrası kişisel sosyal medya hesabından ''Elbet bir gün buluşacağız.'' paylaşımı yaptı.

Yılmaz Vural'ın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde ilgi gördü.









Ne demişti?

Fenerbahçeli futbolcuların baskı altında olduklarını ifade eden Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Ali Koç'a seslenmiş, "Sahadan çıkarken neredeyse yürüyemeyecek haldeler. Bunları aşabilmek hakikaten kolay değil. Yılmaz Vural bunları aşar. Ali başkan yanlış yapmazsın. Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördünüz mü? Kendime güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı.







