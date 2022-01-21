Fenerbahçe 'ye gelmek istediğini her fırsatta dile getiren Yılmaz Vural "Haftada 10 kez trend topic oldum. Elbet bir gün buluşacağız diye. 6 milyon görüntülenme almış. Niye beni tercih etmiyorsunuz?" diyerek Ali Koç'a sitem etti.

Niye beni tercih etmiyorsunuz?

Ekotürk TV'ye açıklamalarda bulunan Vural "İsmail Kartal benim canım ciğerim. Allah yolunu açık etsin. Başarılı olmasını isterim. Ancak açıklandıktan sonra diyorum ki ben de olabilirim. 1 haftada 10 kez trend topic oldum. Elbet bir gün buluşacağız diye. 6 milyon görüntülenme almış. Niye beni tercih etmiyorsunuz?

Alman Pasaportum da var

Şenol Güneş'ten sonra profesyonel lig maçına çıkan. Yabancı dilim var. Adımız Yılmaz Vural. Türk olmayayım mı? Alman pasaportum da var. 84 milyonda 1 tanesiniz. Bırakın da bu adamı ödüllendirin. Yok abi kendi çabanla mücadele ver. Üzülüyorum.

Halk beni Fenerbahçe'ye getirecek

Fenerbahçe ile elbet bir gün buluşacak mıyız? Evet. Halk getirecek beni. Niye Türk antrenörü uluslarası boyutta yok? Kimi pazarlıyoruz da antrenörümüzü pazarladık? Lokal başarılarla olmaz. Fatih hocamız UEFA şampiyonluğuyla bunu başardı."