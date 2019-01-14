Türk Futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, transfer yasağına sebep olan geçmiş alacakları kapatmak için büyük uğraş veriyor. Birçok dönemin futbolcu, antrenör ve çalışanı Eskişehir temsilcisini ayakta tutmak için destek olurken, son destek Yılmaz Vural'dan geldi.

Yılmaz Vural'ın, Eskişehirspor'u transfer ettiği yeni futbolculara lisans çıkarabilmesi için muvafakatname verdiği açıklandı.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün yaşadığı zor günlerde büyük bir vefa örneği göstererek, Eskişehirspor’umuzun Ocak ayı transfer döneminin açılabilmesi için Eski Teknik direktörlerimizden Yılmaz Vural ve ekibi muvafakat belgesi vermişlerdir.

Kamuoyuna duyurulur.