Yılmaz Vural'da son dakika! Ailesinden yeni açıklama geldi
Sevilen teknik direktör Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı ve yoğun bakıma alınmasının ardından entübe edildi. Deneyimli teknik adam Haziran ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve tedavisinin ardından testleri negatife dönmüştü. Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni bir açıklama geldi.
Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama geldi.
Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz'' ifadeleri yer aldı.